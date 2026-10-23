Kutu Bebek büyümüş! Ebrar Demirbilek'in favori dizisi belli oldu

Eğlence

Bir dönem Çocuktan Al Haberi programıyla ekranların sevimli yüzü olan Ebrar Alya Demirbilek, katıldığı bir organizasyonda kameralar karşısına geçti. 'Kutu Bebek' olarak tanınan Demirbilek'in son görüntüsü magazin dünyasında yeniden konuşulmaya başlandı.

Küçük yaşta yakaladığı popülerliğin ardından oyunculuk eğitimleri alan Ebrar Demirbilek, kariyerini bu yönde geliştirmeye devam ediyor. Çeşitli film ve dizi projelerinde yer alarak ekranlardaki yolculuğunu sürdüren genç oyuncu, son dönemdeki performansları ve katıldığı etkinliklerle dikkat çekiyor.

Demirbilek, ekrandaki yeni işleri ve projeleri yakından takip ettiğini belirtti. Favori dizisini açıklayan Ebrar Demirbilek, "Tüm dizileri takip etmeye çalışıyorum ama şu aralar Altı Üstü İstanbul'u izliyorum" dedi.

Çocuktan Al Haberi'nde beraber izlediğimiz Çakıl Bebek Nisan Aktaş ve Çitos Efe gibi isimlerle birlikte hafızalarımıza kazınan Ebrar'ın, hala ekranlarda olduğunu görmek güzel.