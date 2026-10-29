Yeşilçam'ın vamp yıldızı Arzu Okay yeniden gündemde

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Ölünceye Kadar filmiyle sinemaya adım atan ve İki Belalı Adam, Gecelerin Öfkesi gibi yapımlarla tanınan Arzu Okay, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Bir dönem oyunculuğu bırakıp Fransa'ya yerleşen ve ticaretle uğraşan Yeşilçam yıldızı, son haliyle sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı. Takipçiler görüntüler karşısında "Bence hâlâ güzel" ve "Vay ne çok değişmiş" gibi yorumlar yaparak durumu değerlendirdi.

Sadece görüntüsüyle değil, geçmişteki çıkışlarıyla da dikkat çeken Okay, geçtiğimiz yıllarda yazdığı Keşkesiz Bir Kadın adlı kitapta bu konuya değinmişti. Aynı dönemde erotik filmlerde rol alan erkek oyunculara böyle bir damga vurulmadığını, filmlerini çeken erkek yönetmenlerin çoğunun gerçek isimlerini kullanmadığını belirten oyuncu, "Kadınlar hep günah keçisi..." demişti.