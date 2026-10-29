İki Gözüm Ahmet filmi için Yargıtay’dan aileye destek

Eğlence

Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filmiyle ilgili yürütülen hukuki süreçte Yargıtay’dan kritik bir karar geldi. Üst mahkemenin, filmin gösteriminin durdurulması talebini reddeden kararını bozan Yargıtay, ailesinin onayı olmadan hazırlanan yapıma ilişkin gerekçeleri kararında sıraladı.

Olaylar aslında 2020 yılına dayanıyor. O dönem vizyona girmesi planlanan filmin, sanatçının ailesinden izin alınmadan hazırlandığını belirten yakınları yargı yoluna başvurmuştu. Aile, filmin gösteriminin engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istemişti.

Süreç oldukça karışık ilerledi. Başlangıçta ihtiyati tedbir kararı verilmiş olsa da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi daha sonra bu kararı kaldırmıştı. Sanatçının eşi ve söz yazarı Gülten Kaya'nın itirazı üzerine konu üst mahkemeye taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise filmi 'anonim eser' olarak değerlendirip tedbir talebini reddetmişti.

Yargıtay ise bu noktada devreye girerek Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozdu. Kararda, filmin ailenin rızası olmadan hazırlandığına ve yapımda kurgusal kişi ve olayların kullanıldığına dikkat çekildi. Üstelik sanatçının özel hayatının beyaz perdeye aktarılmasını haklı kılacak üstün bir kamu yararının bulunmadığı belirtildi. Ayrıca kurgusal sahnelerin ailenin kişilik haklarına zarar verdiği ve özel hayata saygı hakkının gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Şimdi top tekrar İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava yeniden ele alınacak ve filmin gösterimine ilişkin hukuki uyuşmazlık değerlendirilecek.

Bir insanın hayatı film yapılacaksa önce en yakınlarına sormak gerekmiyor mu?