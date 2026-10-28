Melisa 13 oldu! Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı aynı karede

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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, kızları Melisa Ilıcalı'nın 13. yaş gününü kutlamak için yeniden bir araya geldi. Yıllar önce yollarını ayıran eski çiftin, çocuklarının mutlu gününde aynı karede görünmesi kısa sürede gündem oldu.

2017 yılında dünyaevine giren ancak evlilikleri 2018'de sona eren ikili, ayrılıklarının ardından kızları Melisa için sık sık buluşmaya devam ediyordu. Bu kez Melisa'nın yeni yaş kutlaması için bir araya gelen aileden renkli kareler paylaşıldı.

Kutlama fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Acun Ilıcalı, kızına yazdığı duygusal mesajla da herkesi gülümsetti. Ilıcalı paylaşımında, "Yeni yaşın kutlu olsun canım kızım. O gülen gözlerin bitmeyen enerjin ve kendine has tarzınla babanı hep mutlu ettin. Allah sana mutlu mutlu yaşlar nasip etsin, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın paylaştığı karelerde Şeyma Subaşı'nın da yer alması, takipçilerin dikkatinden kaçmadı.