Serkay Tütüncü saçlarını üç numara yaptırdı: Zeynep Bastık'tan ateşli yorum

Eğlence

Oyuncu Serkay Tütüncü, saçlarını üç numaraya vurdurarak imajını yeniledi. Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan Tütüncü'nün fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi topladı.

Ancak paylaşımın asıl bombası, eşi Zeynep Bastık'ın yorumu oldu. Bastık, eşinin yeni stilini çok beğenip ikinci fotoğrafa bir ateş emojisi bıraktı. Bu detay takipçilerinin gözünden kaçmadı ve sosyal medya bir anda hareketlendi.

Takipçiler, Bastık'ın bu hamlesine "Kocan olay" diyerek esprili cevaplar verirken, Serkay Tütüncü'nün yeni tarzına da övgüler yağdırdı. Sadece hayranlar değil, meslektaşları Aybüke Pusat, Efecan Dianzenza ve Uğur Uzunel de paylaşıma emojilerle destek verdi.

Bence bu radikal değişim Serkay'a çok yakışmış, Zeynep Bastık'ın ateş emojisiyle onaylaması da durumu özetlemiş zaten. Sizce bu yeni tarz yakışmış mı yoksa eski hali daha mı iyiydi?