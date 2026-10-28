Kürk Mantolu Madonna'da Maria Puder belli oldu mu?

Eğlence

Sabahattin Ali'nin kült romanı Kürk Mantolu Madonna'nın beyaz perde yolculuğu hızlandı. Filmin en kritik ismi olan Maria Puder rolü için Farah Zeynep Abdullah ile görüşmeler devam ediyor. Henüz ne oyuncudan ne de yapım ekibinden resmi bir açıklama geldi.

Farah Zeynep Abdullah, daha önce Bihter gibi güçlü bir edebiyat karakterini canlandırmıştı. Eğer bu anlaşma tamamlanırsa, Türk edebiyatının en çok okunan kadın karakterlerinden birine hayat verecek. Maria Puder, pek çok okurun gözünde neredeyse efsaneleşmiş bir karakter.

Projenin yolu biraz karışık ilerledi. 2024'te önce Alman-Türk ortak yapımı bir dijital dizi olarak duyurulmuştu ve yönetmen olarak Enes Ateş'in adı geçiyordu. Ancak planlar değişti ve proje bir sinema filmine dönüştürüldü. Filmin yönetmen koltuğuna Sedat İnci oturuyor. Yapım tarafında ise Fikri Harika Prodüksiyon ve Saçaklı Film Studios güçlerini birleştirmiş durumda.

Çekimlerin bir kısmının Türkiye'de, bir kısmının ise Berlin'deki ünlü Babelsberg Stüdyoları'nda yapılması planlanıyor. Romanın son yıllarda Kendall Jenner gibi isimlerin paylaşımıyla yurt dışında da yeniden keşfedilmesi, filmi şimdiden global bir merak konusu haline getirdi.

Şu an için sadece Maria Puder tarafında hareketlilik var; Raif Efendi'yi kimin canlandıracağı, çekim takvimi veya vizyon tarihi gibi detaylar hâlâ sır gibi saklanıyor.

Sizce Farah Zeynep Abdullah, hayallerinizdeki Maria Puder olabilir mi?