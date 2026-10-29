Çağatay Ulusoy'un kardeşi Atalay Ulusoy gündemde: Karizma genetikmiş

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Çağatay Ulusoy'un erkek kardeşi Atalay Ulusoy, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Magazin dünyasından uzak duran Atalay'ın ortaya çıkan fotoğrafları, karizmanın Ulusoy ailesinde sadece Çağatay'a özel olmadığını kanıtlar nitelikte.

Atalay Ulusoy'un sinema ve film alanında eğitim aldığı bilinse de mesleki hayatı hakkında pek fazla detay yok. Koyu saçları ve belirgin yüz hatlarıyla ağabeyine benzeyen Atalay, 2025 yılında Eşref Rüya dizisinin setini ziyaret etmişti. Ayrıca Çağatay Ulusoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü kutlama kareleri de hayranların ilgisini çekmişti.

Aslında Ulusoy ailesinin genetiği bir süredir gündemde. Oyuncu, kısa süre önce annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy ile birlikte Razgrad bölgesindeki Belilom köyünü ziyaret etmişti. Bu ziyaretten yayılan karelerde Çağatay Ulusoy ile babası Aylin Ulusoy arasındaki benzerlik sosyal medyada uzun uzun konuşulmuştu.

Atalay Ulusoy'un babasından ve ağabeyinden daha farklı bir görünüme sahip olduğu kesin ama genel hava aynı: Bu ailede karizma gerçekten genetik bir miras olabilir.

Sizce Atalay'ın oyunculuğa soyunup ağabeyinin yanına gelme ihtimali var mı, yoksa gizemli takılmaya devam mı etmeli?