Kızılcık Şerbeti'nde senarist değişimi: Mavi Orkide geliyor

Eğlence

Kızılcık Şerbeti'nde yer yerinden oynuyor. Dizinin ilk bölümünden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, projeden tamamen ayrıldı. Onların yerine Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler getirildi. Bu büyük değişimin ardından, daha önce diziden gönderilen bazı oyuncuların geri döndüğü konuşuluyor.

Senarist ikilisi boş durmadı ve hemen NOW ile el sıkıştı. Medyapım'ın duyurduğu üzere, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yeni projesi Mavi Orkide Ocak ayında NOW ekranlarında olacak. Dizinin başrolü içinse uzun süredir ekranda görmediğimiz Cansu Dere'nin adı geçiyor. Dere, en son 4 yıl önce Sadakatsiz dizisiyle karşımızdaydı.

Bakalım yeni ekip diziyi nereye taşıyacak.