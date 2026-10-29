Eylül Lize Kandemir kendisini uzaylıya benzetti

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Masumiyet Müzesi dizisinin Füsun'u Eylül Lize Kandemir, Elle dergisine verdiği röportajda kendisini oldukça farklı bir benzetmeyle tanımladı. Dışarıdan bakıldığında soğukkanlı, kontrollü ve yere sağlam basan biri imajı çizdiğini söyleyen oyuncu, zihninin içinde bambaşka dünyaların olduğunu belirterek kendisini adeta bir “uzaylı” gibi tarif etti.

24 yaşındaki oyuncu, insanların genellikle gerçekçi ve kontrollü tarafını fark ettiğini ancak hayal gücüyle şekillenen iç dünyasının kolay kolay görünmediğini düşünüyor. Kandemir, dışarıdan sakin görünse de aslında kendi dünyasında farklı düşüncelerle baş başa kaldığını ve paralel evrenlerde dolaştığını ifade etti.

Oyunculuk mesleğinin kendisini kısa sürede olgunlaştırdığını dile getiren Eylül Lize Kandemir, bu sürecin aynı zamanda güzellik algısındaki kalıpları sorgulamasını sağladığını anlattı. Şöhretin hayatında çok büyük bir değişiklik yaratmadığını belirten oyuncu, zaten izole bir yaşam sürdüğünü söyledi. Ayrıca Masumiyet Müzesi projesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını da ekledi.

Sizce de dışarıdan çok ciddi görünüp içeride parti verenlerden misiniz, yoksa gerçekten paralel evrenlere ışınlanıyor muyuz?