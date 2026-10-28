Sevdan Bir Ateş'te yürekleri ısıtan sarma molası

Eğlence

Sevdan Bir Ateş dizisinin sekizinci bölüm ön izlemesi, izleyiciyi gerçekten duygulandıran sahnelerle geldi. Gece vakti Hüma’nın yanına giden Mirza, yanında getirdiği yaprak sarmalarını küçük kıza yedirerek ortamı yumuşattı.

Mirza'nın "Tam bir şeyler atıştıracaktım. Sensiz boğazımdan geçmedi" diyerek Hüma’nın karnının acıktığını düşünmesi ve ona sürpriz yapması sahneye ayrı bir tat katmış. Üstelik küçük kızın üşüdüğünü fark edip hemen ceketini omuzlarına örten Mirza, tam bir koruyucu moduna girmiş. "Ye kızım ye. Lüp lüp ye de doyur karnını. Ben kesinlikle eminim artık, sen bir sarma canavarısın" sözleri ise sahnenin en tatlı detayıydı.

Aslında bu sıcak görüntülerden daha sarsıcı bir durum var: Mirza, Hüma’nın öz kızı olduğunu öğrendi. Bu gerçekle yüzleşen Mirza’nın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği ve bu durumun hayatlarını nasıl değiştireceği büyük merak konusu.

Böyle bir dramanın ortasında gelen bu sarma molası gerçekten çok nahif olmuş. Bakalım bu baba-kız ilişkisi ilerleyen bölümlerde bizi daha ne kadar ağlatacak?