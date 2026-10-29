Hafsanur Sancaktutan saçlarını kısalttı: radikal değişim şoke etti

Eğlence

Hafsanur Sancaktutan, yıllardır görmeye alıştığımız uzun saçlarından vazgeçip imajında çok radikal bir değişikliğe gitti. Oyuncu, koyu renk saçlarını kısa ve katlı bir modelle kestirerek bambaşka bir görünüme kavuştu. Yeni stiliyle bir hayranının yanında poz veren Sancaktutan, yüz hatlarını tamamen ortaya çıkaran bu tercihiyle herkesi şaşırttı.

Aslında bu değişim süreci birdenbire olmadı. Hafsanur, daha önce kakül kestirerek de bir imaj denemesi yapmıştı ancak o dönem sosyal medyada takipçileri ikiye bölünmüştü. Hatta birçok kişi 'kakül hiç olmamış' ve 'eski saçları çok daha yakışıyordu' diyerek bu değişimi pek benimseyememişti.

Şu sıralar Kıskanmak dizisindeki Mükerrem karakteriyle ekranlarda olan oyuncu, daha önce Gülperi, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Ya Çok Seversen ve Siyah Kalp gibi yapımlarda yer almıştı. Doğal güzelliği ve abartısız tarzıyla tanınan Sancaktutan'ın uzun saçlarının ciddi bir hayran kitlesi vardı. Bu yüzden, kısa saçlı haliyle karşımıza çıkması gerçekten hiç beklenmedik bir hamle oldu.

Kabul edelim, her saç modelini denemek ve yenilik yapmak güzel ama o upuzun saçların yarattığı havayı aratmadığı söylenemez. Kakül dönemindeki tepkileri düşününce, bu kısa saç modelinin de herkese hitap etmeyeceği kesin. Yine de güzelliğinden bir şey kaybetmediği ortada.

Peki sizce Hafsanur'a bu yeni ve iddialı kısa saçları mı, yoksa o çok sevdiğimiz uzun hali mi daha çok yakışıyor?