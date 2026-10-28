Uzak Şehir fragmanında ayakkabı krizi: Topuklular bir anda bota dönüştü!

Eğlence

Uzak Şehir dizisinin 70. bölüm finalinde Alya’nın Ecmel’in yolunu kesip silah doğrulttuğu, ardından fenalaşmasıyla Cihan’ın yanına koştuğu sahneler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Herkes heyecanla 71. bölüm fragmanını beklerken, yayınlanan ilk tanıtımda öyle bir devamlılık hatası yapıldı ki izleyiciler şaşkına döndü.

Fragmanın en can alıcı anında Cihan, fenalaşan Alya’yı kucağına alıp hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. Ancak dikkatli izleyiciler, Alya’nın ayağındaki topuklu ayakkabıların bir sonraki karede aniden bota dönüştüğünü fark etti. Moda dünyasında böyle bir hızla kıyafet değiştirmek mümkün olabilir ama kurguda bu durum tam bir felaket.

Kurgu hatasının hemen fark edilmesiyle beraber fragman saniyeler içinde yayından kaldırıldı. Hatanın düzeltilip fragmanın yeniden paylaşılan versiyonu yayına sürüldü, ancak ilk versiyonun ulaştığı yüksek izlenme sayıları uçup gidince takipçiler duruma esprili yorumlarla tepki gösterdi.

Şaka maka, bir saniyede ayakkabı değiştirmek ancak sihirbazlık şovlarında olur.