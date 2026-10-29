Kırmızı şapka dedektifleri iş başında: Melisa Döngel ve Lucas Torreira aşkı mı?

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Magazin dünyasının yeni dedektiflik alanı belli oldu: Aksesuarlar. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Melisa Döngel’in aynı model kırmızı şapkayla görüntülenmesi, sosyal medyayı bir anda ayağa kaldırdı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden izleyen Döngel’in taktığı şapkanın aynısını, maç sonu kutlamalarında Torreira’nın başında görmemiz tesadüf mü yoksa bir 'couple' detayı mı? Sosyal medya bu benzerliği hemen aşk dedikodularına bağlasa da, şapkaların gerçekten aynı eşya olduğu henüz doğrulanmış değil.

İşler ciddiye binince gözler Melisa Döngel’e çevrildi. Ünlü oyuncu, hakkında çıkan bu iddialara karşı oldukça net bir tavır takındı ve 2. Sayfa mikrofonuna yaptığı açıklamada “Arkadaşız” diyerek yanıt verdi.

Aslında Melisa Döngel'in özel hayatı son dönemde oldukça hareketli. Rapçi Murda ile yaşadığı birlikteliği romantik videolarla duyuran ve hatta Murda’nın klibinde oynayan oyuncunun, uyumsuzluk nedeniyle rapçiyle ayrıldığı öne sürülmüştü. Çiftten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de takipçileri bu durumu kesin ayrılık olarak yorumlamıştı. Murda defteri kapanırken Lucas Torreira ismininle anılması, magazin gündemini şöyle bir hareketlendirdi.

Torreira tarafında ise geçmişten gelen bir detay var; futbolcunun daha önce oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı, bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkisi uzun süre konuşulmuştu. Şimdi ise kırmızı şapka üzerinden dönen bu yeni teori, Döngel'in "Arkadaşız" çıkışıyla şimdilik rafa kalkmış gibi görünüyor.

Sizce aynı model şapka takmak sadece bir tesadüf mü yoksa gizli bir mesaj mı?