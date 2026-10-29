Barbie Gamze'den eser kalmadı: İpek Erdem yeni projesi için imaj tazeledi

Eğlence

İpek Erdem, yeni projesindeki karakteri için bambaşka bir görünüme büründü. Uzun zamandır tercih etmediği bir saç modeline geri dönen oyuncu, saçlarının ön kısmını kısaltarak koyu renk kaküllerle karşımıza çıktı. Bu radikal değişim, Erdem'in yüz hatlarını daha farklı bir şekilde ortaya çıkarırken alıştığımız görüntüsünü de tamamen değiştirdi.

Söz konusu imaj değişikliği sadece bir tarz yenileme değil, tamamen yeni bir rol için yapıldı. Projenin detayları henüz netleşmemiş olsa da oyuncunun bu hamlesi merak uyandırmaya yetti. 10 yıl aradan sonra yeniden kaküllü haline dönen Erdem'in bu hali, beraberinde nostaljiyi de getirdi.

Bir dönemin gençliğini ekrana kilitleyen 2003 yapımı Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, o yıllarda sarı saçları ve kendine has tavırlarıyla dikkat çekmişti. Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı ve Paşhan Yılmazel ile aynı kadroda yer alan Erdem, o dönem geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Dizinin ardından tiyatro ve televizyon projelerine devam eden oyuncu, yıllar içinde Barbie Gamze'nin o meşhur sarı saçlarından uzaklaşarak kendi tarzını oluşturdu. Koyu renkler ve farklı kesimler deneyen Erdem'in son hali, sarışın genç kız olduğu günlerle bugünü arasındaki değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Şahsen bizce bu yeni hava oyuncuya çok yakışmış ama asıl soru şu: Sizce İpek Erdem'e yeni kakülleri mi yoksa eski saç modeli mi daha çok yakışıyor?