Yeşilçam'ın unutulmaz yüzleri ve hayatın beklenmedik sürprizleri

Eğlence

Sert yüz hatlarıyla Yeşilçam'da hep 'kötü adam' rolleriyle karşımıza çıkan İhsan Gedik, aslında sinemamızın en emektar isimlerinden biri. Cüneyt Arkın'ın uçan tekmelerinin, Kemal Sunal'ın absürt dayaklarının merkezinde yer alan usta oyuncu, rolünü o kadar profesyonel yapıyordu ki izleyiciler onu gerçek hayatta da kötü biri sanıp sinema salonlarında yuhluyordu. 1960'lı yıllarda set işçisi olarak girdiği Türk sinemasında 600'den fazla filmde boy gösteren Gedik, ekranların en ikonik yüzleri arasındaydı.

Ancak Yeşilçam'ın o şaşalı günleri bitip yönetmenlerden teklifler kesilince, usta oyuncu için işler değişti. Kameralara takılan görüntülerde 84 yaşındaki Gedik'in yaşam savaşı gözler önüne serildi. Eskiden filmlerde gördüğümüz o güçlü ve korkutucu adam gitmiş, yerine bastonuna dayanıp sokak sokak gezerek kendi kitabını satmaya çalışan bir isim gelmiş. Hayranlarının onu sokaklarda kitapçıklarla görmesi gerçekten insanı duygulandırıyor.

Yeşilçam'ın bir diğer renkli ismi Feridun Karakaya, Türkiye'nin en sevilen komedi yüzlerinden biriydi. Kabataş Erkek Lisesi mezuniyetinin ardından kendini tiyatroya adayan sanatçı, özellikle 1960 ve 70'li yıllarda canlandırdığı 'Cilalı İbo' karakteriyle hafızalara kazındı. Papyonu, şapkası ve ritmik yürüyüşüyle tanınan Karakaya; Cilalı İbo Almanya'da, Cilalı İbo Teksas Fatihi ve Beyaz Mendil gibi gişe rekorları kıran filmlerde rol aldı. Sadece sinemayla kalmayıp Molière oyunlarındaki performanslarıyla Fransız kültürünün Türkiye'de tanınmasına öncülük ettiği için Fransa devleti tarafından Legion D'Honneur Nişanı ile ödüllendirildi. Oyunculuk mirasını oğlu Cem Karakaya'ya devreden usta sanatçı, 24 Nisan 2004 tarihinde 75 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.

Başarıdan trajik bir düşüşe uzanan bir diğer hikaye ise Mesut Engin'e ait. Gerçek adı Mesut Kundak olan ve 1973 yılında Ses Dergisi'nin yarışmasında birinci seçilerek hızlı bir giriş yapan Engin, dönemin en yakışıklı jönlerinden biriydi. Dert Bende, Yedi Evlat İki Damat, Özleyiş ve Gecelerin Ötesi gibi yapımlarla tanınan oyuncu, Sevmek, Yazık Oldu Yarınlara, Ah Bu Gençlik ve Deli Kız filmleriyle popülerliğini artırdı. Aynı zamanda mankenlik ve fotomodellik dünyasında da etkili olan sanatçının hayatı 1976 yılında geçirdiği feci bir trafik kazasıyla altüst oldu. Sağ el bileğindeki sinirlerin kesilmesiyle büyük bir yıkım yaşayan Engin, Lekeli Kadın, Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe, Kaşık Düşmanı ve Sonsuz Sokaklar gibi filmlerde yer alsa da eski günlerine dönmekte zorlandı. 1980'li ve 90'lı yıllarda Kara Para, Ay Işığı Operasyonu, Zavallı Kız ve Kanlı Para projelerinde görünse de talihsizlikler peşini bırakmadı.

Özel hayatında yaşadığı boşanma, evinde çıkan yangın ve iş hayatındaki başarısızlıklar nedeniyle evsiz kalan Mesut Engin, uzun yıllar sokaklarda yaşamaya başladı. Çevredeki esnafın 'Dede' diyerek yardım ettiği sanatçı, açlık, soğuk ve ciddi hastalıklarla mücadele etti. Düşler de Ölür, Kara Gün ve Son Defa filmlerinden hatırladığımız jön, Taksim'de tiyatrocu dostları tarafından bitkin halde bulundu. 2009 yılında Darülaceze'ye yerleştirilen ve burada verdiği son röportajda yaşama sevincini yitirdiğini söyleyen Mesut Engin, 19 Aralık 2011 tarihinde hayatını kaybetti. Geriye Ölüme Köprü ve Polis Dosyası gibi onlarca film bıraktı.

Hababam Sınıfı'nın o saf kalpli ve haylaz 'Domdom Ali' karakterini canlandıran Feridun Şavlı da Yeşilçam'ın unutulmazları arasında. 6 Ağustos 1953'te Burdur'da dünyaya gelen sinema kariyerine sadece Hababam Sınıfı'nı sığdırmayan ve 1970'li yıllarda Ah Nerede ile Yüz Numaralı Adam gibi yapımlarda yer alan Şavlı, sinemamızın gülen yüzlerinden biri olmayı başardı.

Beyazperdenin bu kadar farklı kaderlere sahip olması gerçekten düşündürücü. Sizce Yeşilçam'ın en unutulmaz 'kötü adamı' kimdi?