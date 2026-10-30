Murat Yıldırım'dan yıkım performansı: Serhat babası olduğunu öğrendi

Eğlence

Güller ve Günahlar’ın son bölümünde Serhat, hayatını altüst eden gerçekle yüzleşerek Kader’in babası olduğunu öğrendi. Bu şok gelişme sonrası Serhat’ın yaşadığı iç hesaplaşma ve acı, izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Murat Yıldırım, babalık duygusuyla yüzleştiği sahnelerde mimikleri ve bakışlarıyla resmen devleşti. Performansı izleyicileri derinden etkilerken, oyuncunun duyguları yansıtma biçimi büyük beğeni topladı.

Serhat'ın gerçekleri öğrendikten sonra nasıl bir yol izleyeceği ve Kader ile ilişkisinin nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu oldu. NGM imzalı dizi, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de olacak.