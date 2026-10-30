Kubat'ın değişimi şok etti: Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım

Eğlence

Kubat, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker programına sürpriz bir konuk olarak katıldı. Programda beraber şarkılar söyleyip şakalaşan ikilinin gecesine, Kubat'ın ciddi şekilde zayıflamış olan yeni görüntüsü damga vurdu. Yakın dostu Beyazıt Öztürk, karşısındaki değişimi görünce hayretini gizleyemedi.

Kubat, bu büyük değişimi oldukça komik bir dille özetledi ve Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım diyerek durumu karşıladı. Sosyal medya da bu yeni görüntüyle birlikte karıştı; izleyiciler şarkıcının resmen gençleştiğini, tanımakta zorlandıklarını ve eski halinden eser kalmadığını konuşmaya başladı.

Aslında bu değişim bir gecede olmadı. Kubat, mayıs ayında yaklaşık 20 kilo verdiğini açıklamıştı. Hatta bu durum gardırobunu bile etkiledi; şarkıcı kıyafetlerinin büyük bir kısmını yenilemek zorunda kaldığını anlatmıştı. Peki, bu disiplin nereden geldi?

Kubat'ın zayıflama sırrı; uzun zamandır uyguladığı sıkı bir program, düzenli spor, aksatılmayan yürüyüşler ve disiplinli bir beslenme düzeninden geçiyor. Görünüşe göre disiplin gerçekten işe yaramış ve karşımıza bambaşka bir Kubat çıkarmış.

Sizce bu değişim ona yakışmış mı, yoksa eski hali daha mı iyiydi?