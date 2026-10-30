Alişan ve oğlu Burak'ın şampiyonluk dramı: Talihsiz oğlum

Eğlence

Sarı-lacivert renklere gönül veren Alişan, kendisi gibi Fenerbahçeli olan 7 yaşındaki oğlu Burak'ın durumunu sosyal medyada espri konusu yaptı. Ünlü türkücü, oğlunun bugüne kadar birçok teknik direktör ve başkan eskettiğini belirterek, minik taraftarın henüz bir şampiyonluk sevinci tadamadığını "talihsiz oğlum" diyerek paylaştı.

Alişan ve Buse Varol, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin 2019 yılında oğulları Burak, 2021 yılında ise kızları Eliz dünyaya geldi.

Magazin dünyasında çocuklarıyla ön planda olan diğer isimler arasında Bestemsu Özdemir, Gizem Karaca, İrem Helvacıoğlu, Eda Erol ve Sahra Işık da yer alıyor. Ayrıca Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, İlker Aksum, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat ve Gürgen Öz de çocuklarıyla dikkat çeken isimler arasında.

Listeye Deniz Karsu, Selahattin Paşalı, Esra Erol, Ali Cemre Kemer, Seda Bakan, Çılgın Sedat, Marc Cucurella ve Özgün Uğurlu da ekleniyor. Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, Gupse Özay ile Barış Arduç, Asya Acun Ilıcalı ve Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukları da magazin gündemindeki diğer isimler arasında.

Hülya Avşar, Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Demet Şener ile İbrahim Kutluay, Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, Tuba Büyüküstün, Pelin Akil ile Anil Altan, Aslı Enver, Ebru Şallı ve Tan Emine Ün'ün çocukları da benzer şekilde takip ediliyor.

Emrah, Tamer Karadağlı, Sibel Can, Vahide Perçin ile Altan Gördüm, Bennu Yıldırımlar ile Bülent Emin Yarar, Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor, Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi ve Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in çocukları da listede bulunuyor.

Son olarak Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, Özge Özberk, Seda Sayan, Suat Sungur ile Ahu Sungur, Berdan Mardini, Coşkun Sabah, Songül Karlı, Furkan Gümüş, Nefise Karatay, Nur Fettahoğlu ve Yıldız Kenter'in çocukları da ünlü isimlerin çocukları arasında sayılıyor.