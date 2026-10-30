Mustafa Sandal'ın yeni saçları şok etkisi yarattı

Eğlence

Mustafa Sandal, Önceki akşam İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Şarkıcı, sevilen parçalarıyla müzik dolu bir gece yaşatsa da gecenin asıl konuşulan konusu performansı değil, yeni saç modeli oldu.

Saçlarını kısacık kestiren Mustafa Sandal, sahneye alışılmış görüntüsünün tamamen dışında bir tarzla çıkarak herkesi şaşırttı. Uzun yıllardır bildiğimiz o klasik imajı bir kenara bırakan sanatçının bu radikal değişikliği, konserin en çok dikkat çeken ayrıntısı haline geldi. Açıkçası bu kadar kısa bir kesimi beklemiyorduk, imaj değişikliği gerçekten iddialı olmuş.

Konser öncesinde bir başka olay da yaşandı. Basın mensupları sanatçıyla görüşmek ve röportaj yapmak istedi ancak Mustafa Sandal bu talepleri kabul etmedi.

Gecenin sonunda dinleyicilerine teşekkür eden Sandal, yaşadığı atmosferi "Soğuk bir İstanbul akşamında sımsıcak bir Harbiye atmosferi yaşadık. Teşekkürler İstanbul! Sizi seviyorum." sözleriyle paylaştı.

Sizce bu yeni saçlar Mustafa Sandal'a yakışmış mı yoksa eski haline geri mi dönmeli?