Çakıl Bebek büyüdü, teklifler havada uçuşuyor

Eğlence

Bir dönemin fenomen programı Çocuktan Al Haberi'nin hafızalara kazınan ismi, namıdiğer Çakıl Bebek Nisan Aktaş artık çocuk değil. Yarışmaya katıldığında henüz üç yaşında olan ve tatlılığıyla herkesi kendine aşık eden Nisan, şimdilerde 12 yaşına bastı.

Sosyal medyada ailesinin yönettiği Instagram hesabı üzerinden hayatına dair paylaşımlar yapan Nisan'ın son hali görenleri şaşırttı. Takipçiler "Ne güzel oldun" ve "Zaman ne hızlı akıyor" gibi yorumlar yaptı.

Sadece güzelliğiyle değil, yeteneğiyle de dikkat çeken Nisan Aktaş'a oyunculuk teklifleri yağmaya devam ediyor. Zaten yarışmadaki masal anlatma becerisi boşuna değilmiş; Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı "Melez Prenses" filmlerinde rol alarak ekranlardaki yerini sağlamlaştırdı.

Biz daha yeni alışmıştık o minicik haline, şimdi resmen genç kız oldu. Sizce oyunculuk kariyeri nasıl gidiyor?