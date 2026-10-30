İpek Erdem on yıllık sarı saçlarına veda etti

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Yıllardır sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz oyuncu İpek Erdem, yeni projesi için radikal bir karar alıp saç rengini değiştirdi. Katıldığı bir tiyatro etkinliğinde yeni görünümü hakkında konuşan Erdem, bu değişimin kendisi için pek de kolay olmadığını itiraf etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "İmaj değişikliği benim için de kolay değildi ama herkes çok beğenince daha kolay alıştım" diyerek durumu özetledi. Bu arada İpek Erdem'in, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Taygun Erdem'in kız kardeşi olduğu da ortaya çıktı.