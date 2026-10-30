Hamid Yorulmaz'dan şok çıkış: Müge Anlı programıyla işim bitti

Eğlence

Hamid Yorulmaz, TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında girdiği sert tartışmalarla gündeme geldi. Yayın sırasında karşısındaki kişiyle sözlü kavgaya tutuşan 18 yaşındaki genç, kullandığı argo ifadelerle dikkat çekti. Hamid, tartışma sırasında karşı tarafa Lan kel, raporla raporla! diyerek tepki gösterdi.

Hamid, tartışmanın devamında da sert ifadeler kullandı. Karşısındaki kişiye hitaben, Kendi karısı pavyonda çalışıyorsa kendisine kalsın, kimse bir şey diyemez. Onun aklını alırım! sözleriyle çıkışan gencin bu agresif tutumu, sosyal medya platformlarında hızla yayılmaya başladı.

Müge Anlı'nın uyarıları boşa mı gitti?

Hamid'in canlı yayındaki bu sert üslubu, Müge Anlı'nın daha önce programda yaptığı uyarıları tekrar gündeme getirdi. Anlı, program sürecinde Hamid'in ekran önündeki sakin ve tepkisiz haliyle, sosyal medyadaki davranışları arasındaki farklılığa dikkat çekmişti. Canlı yayında Hamid'e neden programda daha sessiz ve tepkisiz kaldığını sorarak, sosyal medyadaki tutumunu açıkça değerlendirmişti.

Müge Anlı, Hamid'in arkadaş çevresine dikkat etmesi gerektiğini vurgulamış, sosyal medyadaki yorumlardan ve çevresindeki kişilerin yönlendirmelerinden etkilenmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

Sunulan fırsatlar ve kaçırılan şanslar

Program süresince sadece sağlık sorunları değil, Hamid'in geleceği için de çeşitli destek girişimleri başlatılmıştı. Bu kapsamda 18 yaşındaki gence, ünlü şef Danilo Zanna'nın da aralarında olduğu isimler tarafından iki farklı iş teklifi sunulmuştu. Fakat Hamid'in kendisine uzatılan bu iş fırsatlarını değerlendirmediği belirtildi.

Ayrıca Hamid'in, Müge Anlı'nın yönlendirdiği psikologla görüşmeye de gitmediği öğrenilmişti.

Kimin yüreği varsa İzmir Torbalı'dayım

Canlı yayında sadece kendisini eleştirenlere değil, Müge Anlı'nın programına ilişkin de açıklamalarda bulunan Hamid, artık programa katılmayacağını net bir şekilde duyurdu. Herkesin haberi olsun, programa da çıkmayacağım. Programla da işim bitti diyen genç, meydan okumayı da ihmal etmedi. Kendisine yönelik eleştirilere yanıt olarak Kimin yüreği varsa İzmir Torbalı'dayım. Buradan gelip yüz yüze atıp tutsun diyerek herkese açık davette bulundu.

Geçmişin izleri ve sağlık mücadelesi

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Hamid Yorulmaz, aslında halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi majör hastalığıyla mücadele ediyor ve ilik nakline ihtiyaç duyuyor. Genç, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrendikten sonra gerçek babasını bulmak amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.

Program kapsamında Hamid'in annesi Nihal Beyit'in geçmiş ilişkileri ve biyolojik babanın kimliği üzerine detaylı bir araştırma yürütüldü. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun sonuçları programda açıklandığında, "Sakallı Hamid" olarak tanınan kişinin, genç adamın biyolojik babası olma ihtimalinin yüzde 99,9 olduğu duyuruldu. Yıllardır süren belirsizlik bu sonuçla sona ermiş olsa da biyolojik babanın belirlenmiş olması, ilik nakli için gerekli olan doku uyumunun sağlandığı anlamına gelmiyor. Hamid'in tedavisi için hala uygun bir verici bulunması kritik önemini koruyor.

Hamid'in bundan sonraki süreçte sağlık mücadelesine ve geleceğine ilişkin nasıl adımlar atacağı ise merak konusu.