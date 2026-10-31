Altı Üstü İstanbul'da UzMel rüzgarları esiyor

Eğlence

Altı Üstü İstanbul'un 19. bölümü için yayınlanan ikinci fragman, Uzay ve Melek'in öpüşme sahnesiyle ortalığı karıştırdı. Uzay'ın Çok tehlikeli bir çift olduk bence sözlerinin ardından sosyal medya adeta çalkalandı. İzleyiciler "Sonunda UzMel geldi" ve "Senarist sesimizi duymuş" diyerek sevinç çığlıkları attı. Yani anlayacağınız, beklenen o an sonunda geldi ve biz buna bayıldık.

Geçen bölümde ortalık oldukça karışmıştı. Uzay, Hikmet'in ölümüyle kardeşi Can'a ulaşma umudunu kaybettiğini düşünüp öfkesini Hasan'dan çıkarmıştı. Kardeşini bulmak için Naz ve Melek'i tehlikeye attığı ortaya çıkınca kızların tepkisini alan Uzay, Emir ve Hasan'ın her şeyini ellerinden almaya yemin etmişti. Annesi Esra'yı eve getiren Uzay, onu alıkoyan Galip'i polise teslim ederken, Bayram'ın da Galip'e yardım ettiğini ailesine açıklamasıyla büyük bir hesaplaşma yaşanmıştı.

Zehra evden ayrılırken Emir ve Nihal de annelerini yalnız bırakmadı; üçü birlikte boş bir dükkâna sığındı. Emir'in maç primleriyle ev tutma hayalleri, Uzay'ın kurduğu sinsi tuzakla yerle bir oldu. Uzay, Emir'in suyuna doping maddesi karıştırdı ve onu federasyona ihbar etti. Maçta üç gol atıp takımını 4-0'lık galibiyete taşıyan Emir'in mutluluğu, pozitif doping testiyle kısa sürdü. Lisansı askıya alınan ve müsabakalardan menedilen Emir'in ailesine verdiği sözleri tutma ihtimali ciddi şekilde sarsıldı.

Diğer yandan Bayram'ın geçmişini araştıran Hasan, şüphelerini henüz Emir'e anlatamadı. Bayram ise sırrını saklaması için Ömer'e üç milyon lira verdi ama Servet bu teslimi kayda aldı. Galip ve adamlarının bölgeye gelmesiyle karışan ortamda, kaçan Ömer'in karşısına silahlı Rami çıktı.

Dizinin yeni bölümü Pazartesi 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Bakalım UzMel'in bu tehlikeli aşkı, Emir'in yıkılan hayallerinin gölgesinde nasıl ilerleyecek?