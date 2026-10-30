Eda Biçim'in değişimi şaşırttı: Dört ayda 20 kilo gitmiş

Eğlence

İçerik üreticisi Ali Biçim'in kız kardeşi fenomen Eda Biçim, son görüntülerine gelen tepkilerle yeniden gündemde. Saçından makyajına, giyim tarzından fiziksel görünümüne kadar her şeyi değiştiren Biçim'in dönüşümü takipçileri tarafından yakından izleniyor.

Paris'ten paylaştığı fotoğraflarda özellikle incelen beliyle dikkat çeken fenomenin, sosyal medyadaki bilgilere göre dört ayda 20 kilo verdiği konuşuluyor. Kilo verme sürecine dair Mart 2024'te bir video paylaşan Biçim, aynı yılın aralık ayında "Kilo verme hikayesi" başlıklı başka bir içerik daha yayınlamıştı.

Değişim sadece kilolarla sınırlı değil; Temmuz 2025'te meme estetiği operasyonu geçirdiğini de açıkça anlatan fenomen, merak edilenleri takipçileriyle paylaştı. Ancak bu hızlı kilo kaybında özel bir diyet ya da ilaç kullanıp kullanmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Şimdi tek soru şu: Bu kadar kısa sürede bu değişim nasıl mümkün oldu?