Sessizlik bitti: Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı resmileşti

Eğlence

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, uzun süredir konuşulan ilişkilerini sonunda sosyal medya üzerinden ilan ettiler. Aynı projede rol aldıkları dönemde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü ancak ikili, bu durumu bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Çiftin beraber geçirdiği yaz tatili ve yurt dışı seyahatleri hayranlarının objektiflerine takılmıştı ama beklenen o resmi fotoğraf paylaşımı bir türlü gelmemişti. Deniz Can Aktaş, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair yaptığı açıklamada, hayatında kendisini mutlu eden bir aşk olduğunu belirterek ilişkiyi doğrulamıştı. Aktaş, bu durumun kendisine enerji verdiğini, gözlerinin parladığını, hayata bakış açısının değiştiğini ve işini daha tutkulu yaptığını söylemişti.

Süreci noktalayan hamle ise Devrim Özkan'dan geldi. Ünlü oyuncu, Deniz Can Aktaş ile tatilde çekilen romantik karesini takipçileriyle paylaştı. Plajda çekilen bu fotoğrafın altına "Bir zamanlar Los Angeles" notunu düşen Özkan'ın paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Deniz Can Aktaş da sevgilisinin bu paylaşımına kırmızı kalp emojisiyle yanıt verdi.

Deniz Can Aktaş'ın kırmızı kalp emojisiyle verdiği yanıt, çiftin aşkını artık saklamadığı şeklinde yorumlandı.