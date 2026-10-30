Biricik Suden'den 'estetik' iddialarına yanıt: Yüzümde hiçbir şey yok

Eğlence

Biricik Suden, YouTube'da yayınlanan ‘Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi’ programına konuk oldu. Sürekli estetik yaptırdığına dair yorumlara değinen Suden, yüzünde ne botoks ne de dolgu olduğunu, hiçbir işlem yaptırmadığını söyledi. Fit görünümünün sebebini ise 50 yıldır spor yapmasına bağlayarak Kassız olma ihtimalim yok şeklinde ifade etti.

Hayatına dair yapılan İş güç yok, para da bol, sabahtan akşama kadar spor salonunda tarzındaki yorumlara da tepki gösteren Suden, çocukluğundan beri hep bir şeyler yaptığını, okuyup çalışıp ürettiğini belirtti. Hiçbir zaman babadan veya kocadan para alıp keyfine bakmak istemediğini söyleyen ünlü isim, kurduğu markanın kendisinden bağımsız ilerlemesini istediğini ve markanın ismiyle anılmasını istemediğini ekledi.

Kişisel sınırlarına ve öz saygısına önem verdiğini belirten Suden, disiplin ve netliğin kendisi için kritik olduğunu vurguladı. İnsanların birbirini dinlemeden tepki göstermesini eleştiren Suden, birini anlamadan girilen duygusal savaşların iletişim değil, monolog olduğunu savundu. Ayrıca gösteriş için alışveriş yapmak yerine, kişinin önce kendisini sevmesi gerektiğini dile getirdi.

Mazhar Alanson ile 23 yıldır evli olan Biricik Suden, evlilikle ilgili ise oldukça gerçekçi bir yorum yaptı. Kusursuz bir evliliğin olmadığını söyleyen Suden, hala sohbet edebiliyor olmalarının çok önemli olduğunu belirtti. Dürüst olalım, 23 yıl sonra hala konuşabiliyorlarsa o iletişim gerçekten çalışıyor demektir.