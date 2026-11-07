Yeşilçam'ın esmer güzeli Bahar Erdeniz yıllar sonra yeniden gündemde

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Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran Bahar Erdeniz, uzun bir aranın ardından paylaşılan son fotoğraflarıyla yeniden merak konusu oldu. Yıllardır kameralardan uzak duran eski oyuncunun yeni görüntülerini görenler, güzelliğini koruduğuna dair yorumlar yaptı. Dürüst olalım, bazıları zamanla savaşırken Bahar Erdeniz bu işi çözmüş görünüyor.

Kariyeri mankenlikle başlayan Erdeniz'in hayatındaki asıl kırılma noktası 21 Mayıs 1971 tarihinde yaşandı. Emek Sineması'nda düzenlenen Türkiye Mankenler Kraliçesi yarışmasında birinci seçilerek adını geniş kitlelere duyurdu. Bu başarı ona sinema dünyasının kapılarını açtı; etkileyici bakışlarıyla dönemin dikkat çeken kadın oyuncuları arasında yer aldı.

Özel hayatı da en az kariyeri kadar hareketliydi. Amerikan Kız Koleji'ndeyken henüz 16 yaşındayken mühendis Yalçın Erdeniz ile evlenip İsveç'e yerleşti. Orada bir yıl psikoloji eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Kariyerinin zirve yaptığı dönemde ise Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Engin Verel ile evlendi. Bu birliktelik o yılların gazetelerinde geniş yer bulmuştu.

Ancak Bahar Erdeniz, spot ışıklarının altında kalmak yerine özel hayatına öncelik vermeyi seçti. Evliliğinin ardından oyunculuğa ara verip Fransa'ya yerleşti ve zamanla sinemayı tamamen geride bıraktı. Yıllarca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden eski yıldızın şimdi yeniden gündeme gelmesi, hayranlarını eski günlere götürdü.

Sizce de Yeşilçam'ın o kendine has esmer güzelliği hiçbir zaman modası geçmeyen tek şey değil mi?