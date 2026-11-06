Tuba Ünsal'dan şok itiraf: İhanetle biten aşk

Eğlence

Oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz aylarda hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk ederek herkesi şaşırtmıştı. Bu radikal kararın perde arkası şimdi gün yüzüne çıktı.

Habere göre Ünsal, Emir Ulusoy'un kendisini evlerine girip çıkan çok yakın bir arkadaşıyla aldattığını söyledi. Ulusoy'un da ihaneti kabul ettiği aktarıldı.

Olayın en bomba kısmı ise Tuba Ünsal'ın tavrı. İhanete uğramasına rağmen, ilişkinin bitmesine neden olan o 'çok yakın' arkadaşının ismini vermeyi reddetti.