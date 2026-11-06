Ekin Türkmen kırmızıyla yıktı geçti

Eğlence

Ekin Türkmen, katıldığı organizasyonda seçtiği kırmızı elbiseyle geceye damga vurdu. Derin göğüs dekoltesi ve yüksek yırtmacıyla dikkat çeken oyuncu, cesur tercihiyle tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.

Kırmızının en dikkat çekici tonunu seçen Türkmen, kombinini zarif topuklu ayakkabılar ve ışıltılı bir el çantasıyla tamamlamış. Son dönemde açıklamalarıyla adından söz ettiren oyuncunun bu şık ve iddialı görünümü, kısa sürede konuşulan konular arasına girdi.

Kırmızının gücünü böylece konuşturmuş diyebiliriz; sizce bu kadar iddialı bir tercih gece için uygun mu?