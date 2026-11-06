Gökhan Keser aşkı ilan etti

Eğlence

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser, uzun süredir boş olan kalbini sonunda doldurdu. Keser, Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla yeni bir ilişkiye başladığını herkese ilan etti.

Sevgilisi Bade ile romantik bir poz paylaşan Gökhan Keser, fotoğrafa "Bazı hikâyeler hiç beklemediğin anda başlar" notunu düştü. Selena dizisindeki Burak karakteriyle ve iki kez katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Keser'in bu paylaşımı. .

Bakalım bu 'beklenmedik' hikâye nereye evrilecek, bizce çok tatlı bir başlangıç olmuş!