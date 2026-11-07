İstanbul'un gözü Ara Güler, Leica ustalığıyla Bomontiada'da

Eğlence

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in Leica makineleriyle yakaladığı kareler, Bomontiada'daki Ara Güler Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor. 18 Nisan 2027 tarihine kadar açık kalacak olan sergi, ismini Güler'in 1962 yılında Leica Fotografie dergisinde "Master of Leica" olarak tanıtılmasından alıyor.

Sergide sadece bitmiş eserleri değil, ustanın kişisel ekipmanlarını, objektiflerini ve arşiv belgelerini de görmek mümkün. Dört galeriden oluşan seçki, kronolojik bir anlatımla sanatçının çalışma pratiğine ve uluslararası fotoğraf dünyasıyla kurduğu ilişkiye odaklanıyor. Leica Camera AG'nin içerik katkıları ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) envanterinden gelen renkli fotoğrafların yanı sıra, yüksek kontrastlı siyah beyaz kareler de dikkat çekiyor.

İçerikte Nemrut Dağı'nın görkeminden İstanbul'un kenar mahallelerine, Haliç'in dehlizlerinden Siverek'teki göçmen ailelere kadar çok geniş bir yelpaze var. Çobanlar, dikiş ustası kadınlar ve mevsimlik işçi çocuklar gibi hayatın içinden detaylar, Güler'in özgün görsel diliyle karşımıza çıkıyor. Sabahın ilk ışıklarında Ağrı Dağı'nı veya otobiyografik kareleri görmek, ustanın kamerasıyla kurduğu o fiziksel ve duygusal bağı hissetmek için harika bir fırsat.

Siyah beyazın ağırlığına alışığız ama renkli fotoğrafların da olduğu bir seçki görmek kesinlikle farklı bir hava katmış. Sizce Ara Güler'in ruhunu en iyi hangi kareler yansıtıyor?