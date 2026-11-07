Beyaz’la Joker’de bilgi ve kahkaha gecesi

Eğlence

Beyaz’la Joker'in 6 Kasım Cuma akşamı bölümünde yarışma maratonu, akademisyen Mevlüt Noyan ile başlayacaktı. Mevlüt Noyan'ın bilgi birikimi ve Beyazıt Öztürk ile yaşayacağı keyifli diyalogların izleyicilere hem heyecan hem de kahkaha dolu anlar yaşatması bekleniyordu.

Gecenin devamında yarışmacı koltuğuna Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Yiğitcan Yılmaz oturacaktı. Tarih ve mitolojiye olan ilgisiyle dikkat çeken Yiğitcan Bey, vereceği doğru yanıtlarla büyük ödüle bir adım daha yaklaşmaya çalışacaktı.

Gecenin bir diğer yarışmacısı ise opera sanatçısı Hanzade Noyan'dı. Kendine özgü tarzı ve sakin tavrıyla öne çıkan Hanzade Hanım'ın performansıyla ekran başındakilerin ilgisini çekmesi bekleniyordu. Erdi Yapım imzalı program, 6 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacaktı.