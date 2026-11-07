Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı: Minik prens geliyor!

Eğlence

İrlandalı model Chloe Loughnan, heyecanla beklediği ilk bebeğinin cinsiyetini takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlar paylaşan Loughnan, "Bizim minik prens geliyor" notuyla bir erkek bebek beklediğini açıkladı.

Ağustos ayında hamile olduğunu duyuran 34 yaşındaki model, Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kalmıştı. Ortaç'tan boşandıktan sonra mimar Fergus Hennessy ile yeni bir ilişkiye başlayan Loughnan, 2023 yılında sevgilisinden aldığı evlilik teklifine "Evet" demişti.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın evliliklerinden çocukları olmamıştı. Eski eşinin hamilelik haberi üzerine daha önce açıklama yapan şarkıcı Serdar Ortaç, evli oldukları dönemde çocuk sahibi olmayı çok istediğini ancak "kısmet olmadığını" belirtmişti. Ortaç bu sözlerle üzüntüsünü dile getirmişti.

Chloe'nin mutluluğu daim olsun ama Serdar Bey'in bu buruk halleri gerçekten kalbimizi bıraktı. Bakalım minik prensle ilk tanışma nasıl olacak?