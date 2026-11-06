Bahar Candan'a Netflix şoku: 'Arkadaşlarım var' dedi, kapıda kaldı

Eğlence

Netflix’in Türkiye’deki 10. yılı için düzenlenen özel geceye ünlü isimler akın ederken, Bahar Candan için işler pek planladığı gibi gitmedi. Gece için saatler öncesinden hazırlıklara başlayan Candan, derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle dikkat çekse de mekanın kapısından geri döndü. Üstelik hazırlık süreci de sancılı geçmiş; kuaförde saçlarının yandığını söyleyen Candan, saçlarının yandığını söylemiş.

Mekana girmeden önce basın mensuplarıyla konuşan Candan, kamerada çirkin çıktığını ancak aslında güzel bir kız olduğunu belirterek "İçeride arkadaşlarım var beni alacaklar" dedi. Ancak röportajın ardından mekana girmek isteyen Candan içeri alınmadı. Bir süre kenarda bekleyip soruları cevapsız bırakan Candan, olay sonrası yaptığı açıklamada "Arkadaşlar ben tenezzül edip erken gitmedim, o yüzden de bitmişti" diyerek "O yüzden de espri yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Siyah elbise ve yanık saçlarla gelen o özgüvenle kapıda kalmak gerçekten trajikomik bir an olmuş, sizce Bahar'ın bu açıklaması durumu kurtarmaya yeter mi?