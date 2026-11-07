Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan Acun Ilıcalı'ya beklenmedik yanıt

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Röportaj Adam karakteriyle tanıdığımız Mahsun Karaca, Mahsun J dizisinin bitiş sebebine dair sorulara oldukça absürt bir cevap verdi. Karaca, dizinin yeni sezonunun gelmemesini Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki futbol kulübü Hull City'ye bağladı.

Karaca, dizinin yeni sezonu yerine Acun Ilıcalı'nın takıma sol bek aldığını söyleyerek bunun "bizden daha iyi bir yatırım" olduğunu belirtti ve durumu mizaha vurdu. Dizinin bitişini bir futbol transferine bağlayan Karaca, şakalarını sürdürüp yeni sezonda sürprizin Hull City olduğunu söyledi.