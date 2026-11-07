Murat Cemcir'den iflas kararının ardından ilk açıklama geldi

Eğlence

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Murat Cemcir'in yapım şirketi TR 40 33 Productions hakkında iflas kararı verdi. Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız gibi gişede başarı yakalayan işlere imza atan şirketle ilgili karara dair ilk kez konuşan Cemcir, Şapkalı Kedi filminin ön gösteriminde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şirket hakkındaki kararla ilgili ilk kez konuşan Cemcir, süreçten haberdar olmadıklarını belirtti. Gerekçe olarak şirket yetkililerine ulaşmayan bir tebligat olduğunu söyleyen oyuncu, durumu fark ettikleri anda harekete geçtiklerini anlattı. Cemcir, "Avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar" diyerek sürecin hukuki yollarla ilerleyeceğini vurguladı.

Yaşananların sonucuna dair iyimser olan Murat Cemcir, sürecin kendi faydalarına sonuçlanacağını düşündüğünü ifade etti. Hukuki itiraz sürecinin devam ettiği öğrenildi.