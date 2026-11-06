Halef: Köklerin Çağrısı için final kararı verildi

Eğlence

Televizyon dünyasında reklam gelirlerinin azalmasıyla birlikte veda eden yapımlar listesine bir isim daha eklendi. Most Production imzalı Halef: Köklerin Çağrısı, 43. bölümüyle ekran macerasını noktalıyor.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin final bölümü için hazırlıklar başladı. Final bölümünün çekimlerinin pazar günü başlayacağı öğrenildi.

Aslında final kararı öncesinde herkesin gözü reyting sonuçlarındaydı. Dün akşam ekrana gelen bölüm, Total grubunda 4,07 reyting alarak yedinci sırada yer aldı. Dizi, AB grubunda da yedinci, ABC1 kategorisinde ise dokuzuncu sıraya yerleşmişti.

Eylül ayından beri A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin, Mercan Köşk ve Sevdam Karadeniz gibi diziler final yapmıştı. Halef: Köklerin Çağrısı da artık bu hüzünlü listeye dahil oldu.

Sizce 43 bölüm bu hikaye için yeterli miydi yoksa erken mi veda etti?