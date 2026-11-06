Saha dışı şoku: Şampiyonlar Ligi dizileri yerle bir etti

Eğlence

TRT 1'den canlı yayınlanan Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması, 4 Kasım akşamı reyting tablosunun tek hakimi oldu. Şampiyonlar Ligi mücadelesi Total'de 14,72 reyting ve yüzde 35,52 izlenme payıyla gecenin açık ara lideri olurken, 20+ABC1 listesinde 17,94 puanla zirveye oturdu. Maç, AB listesinde de birinciliği kimseye bırakmadı.

Futbol aşkı, dizileri sahne dışına itti. Özellikle 28 Ekim'de 8,34 reytingle sezon rekoru kıran Yeraltı, 4 Kasım'da yayınlanan beşinci bölümüyle sert bir düşüş yaşadı. Total'de 6,62, AB'de 4,65 ve ABC1'de 6,59 reyting alan dizi, üç listede de üçüncü sıraya geriledi. Total'deki 1,72 puanlık kayıpla beraber Yeraltı, 7 Ekim'deki sezon açılış rakamı olan 6,98'in bile altına düştü.

Bu durum, Sevdan Bir Ateş'e diziler arasındaki liderliği geri getirdi. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı yapım, dokuzuncu bölümüyle Total'de 7,05, AB'de 5,55 ve ABC1'de 6,79 reyting alarak maçtan sonra tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti. Ancak Sevdan Bir Ateş de maç etkisinden kaçamadı; en büyük kaybı 1,95 puanla AB listesinde yaşasa da Total'deki 7. bölüm dip noktası olan 6,74'ün üzerinde kalmayı başardı.

Listenin geri kalanında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert, Total ve ABC1'de dördüncü sıraya yerleşti. Ekim ortasında da iki hafta boyunca zirveyi Şampiyonlar Ligi'ne kaptıran çarşamba dizileri, maçsız geçen 28 Ekim akşamı liderliği kendi aralarında paylaşmıştı. Bakalım önümüzdeki çarşamba bu kan kaybı telafi edilebilecek mi?

Fenerbahçe-Liverpool (TRT 1)

TOTAL: 14,72 (1) / AB: 1. sırada / ABC1: 17,94 (1)

Sevdan Bir Ateş (Show TV)

TOTAL: 7,05 (2) / AB: 5,55 (2) / ABC1: 6,79 (2)

Yeraltı (NOW)

TOTAL: 6,62 (3) / AB: 4,65 (3) / ABC1: 6,59 (3)