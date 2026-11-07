Gökhan Özoğuz'un saçları 30 milyona yeşil oldu

Eğlence

Yemek teslimat markası Trendyol Go, Uber Eats'e dönüşme sürecini duyurmak için "İşin rengi değişti, sevdikleriniz değişmedi" sloganıyla yeni bir reklam filmi hazırladı. Ünlü yönetmen Martin Werner imzasıyla çekilen reklam filminde, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kamera karşısına geçti.

Turuncu saçları imza görünümü haline gelen şarkıcı, markanın turuncudan yeşile geçişini anlatmak için bu kez saçlarını yeşile boyattı. Eğlenceli bir hikâyeyle ekrana gelen projeyle ilgili asıl bomba ise rakamda gizli. Gökhan Özoğuz'un bu kampanya için tam 30 milyon liraya anlaştığı öğrenildi.