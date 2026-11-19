Eğlence

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden 17 kişinin boy ölçümleri paylaşıldı ve listedeki uçurum gerçekten şaşırtıcı. En kısa ve en uzun isim arasındaki fark tam 47 santimetreyi buluyor.

Listenin en altında 145 santimetreyle Adile Naşit yer alıyor. Hafize Ana ve Masalcı Teyze karakterleriyle hafızalarımıza kazınan oyuncunun o sıcak ve gür duruşunun altında böyle bir rakam yatması, hayranlarını şaşırtabilir. Hemen üstünde Türkan Şoray 164, Filiz Akın 166 ve Zeki Alasya 167 santimetreyle sıralanıyor. Yani Adile Naşit ile bir sonraki isim arasında bile 19 santimetrelik ciddi bir fark var.

Gülşen Bubikoğlu ve Hülya Koçyiğit 174 santimetreyle aynı boydayken, Şener Şen 175, Sadri Alışık ve Ayhan Işık ise 178 santimetreyle geliyor. Kartal Tibet, Kadir İnanır ve İzzet Günay ise 180 santimetre eşiğinde buluşmuş.

Listenin üst sıralarına çıktığımızda Cüneyt Arkın 182, Ekrem Bora 186 ve Ediz Hun 187 santimetreyle yükseliyor. İnek Şaban ve Feyzo gibi karakterlerle tanıdığımız Kemal Sunal, 188 santimetreyle ikinci sıraya yerleşmiş. Zirvenin sahibi ise 192 santimetreyle Tarık Akan.

Tabii bu rakamlar belli bir derlemeye dayanıyor, yani farklı kaynaklarda farklı ölçümler görmek mümkün. Ama yine de Kemal Sunal'ın Tarık Akan'dan sonra en uzun isimlerden biri çıkması, perdedeki imajlarla kıyaslayınca oldukça ilginç değil mi?