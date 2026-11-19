Eğlence

Kenan için artık şaka yok. Leyla'nın başına gelenler sonrası gözü kararan Kenan, acımasız bir intikam planına girişti. Üstelik bu hesaplaşma sadece Teneke Mahallesi ile sınırlı kalmayacak, ortalık fena karışacak.

Konaktaki hava da pek iç açıcı değil. Celadet, yeni bilgiler ışığında herkesi üzecek bir karar aldı. Kenan ile yaşayacağı o büyük yüzleşme ise herkesi derinden sarsacak cinsten. Öte yandan, kocasını her geçen gün biraz daha kaybettiğini hisseden Hanzade, evliliğini kurtarmak için beklenmedik bir teklifte bulundu. Bakalım bu hamle işe yarayacak mı?

Kaos sadece konakta değil, her yerde. Zeki ile Suzi, aralarındaki güvensizliğe rağmen birlikte hareket etmek zorunda kalırken; kıskançlık krizleri tavan yapan Ceyhun, Leyla için ne kadar ileri gidebileceğini kanıtlamaya hazırlanıyor. Tüm bunların arasında Leyla da herkesin hayatını derinden etkileyecek bir karar aldı.

Olayların düğümlendiği yeni bölüm Perşembe günü saat 20.00'de atv'de.