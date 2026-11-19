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Oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer, altı yıldır birlikte olduğu DJ Serhan Aydemir ile yollarını ayırdı. Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasında konuşan Varlıer, ayrılık kararını ortaklaşa aldıklarını açıkladı.

Altı yıllık birlikteliğin bitişini doğrulayan Varlıer, aralarındaki sevgi bağının hâlâ sürdüğünü ve sürecin "çok medeni bir şekilde" ilerlediğini belirtti. Her iki tarafın da kendi yoluna devam etme kararı aldığını söyleyen Varlıer, "O da mutlu olacak, ben de mutlu olacağım" diyerek durumun sağlıklı bir şekilde sonlandığını vurguladı. Şu an için odağında sadece işleri ve yeni projeleri olduğunu ekledi.

İlişkinin neden bittiğine dair derin analizlere giren Varlıer, insanların zamanla değişebildiğini ve uyumun bozulabildiğini söyledi. Bazı şeylerin bir süresi olduğunu düşünen Varlıer, "Bazı frekanslar bazen tutmayıveriyor. İnsanlar kendi içlerinde evrimleşiyor, büyüyor" diyerek ayrılığın sebebini titreşimlerin uyuşmamasına bağladı. Karşıdaki insanın kötü olmasıyla durumun ilgisi olmadığını, sadece paralel gitmediklerini ve ilişkinin süresinin bittiğini ifade etti.

Aşkta tesadüflerin yeri sorulduğunda ise tesadüflere inandığını ama asıl meselenin emek ve saygı olduğunu belirten Varlıer, tesadüflerin tek başına yetmediğini savundu.