İstanbul gece hayatının efsanevi mekanlarından ve şehrin gazino kültürünün son mirasçısı Günay Restaurant'ta geçtiğimiz hafta sonu Berkay ve Ivi Adamou birlikte sahne aldı. İki şarkıcı, Türk ve uluslararası hit şarkıları yan yana seslendirerek İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecenin en büyük haberi ise sahneden geldi: Berkay ve Ivi Adamou, 2027 yazından önce yayımlamayı planladıkları yeni bir düet duyurdu.

Günay'da birlikte söyledikleri şarkıların videoları sosyal medyada hızla yayıldı. Hem Türkiye hem de Yunanistan'da paylaşılan klipler, yoğun beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İki sanatçının sahnedeki uyumu, Türk ve Yunan müzikseverleri çevrimiçi ortamda da bir araya getirdi ve yaklaşan düetleri şimdiden 2027 yazından önceki en çok beklenen yayınlardan biri haline geldi.