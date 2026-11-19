Eğlence

Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın yapım ortakları arasında olduğu Artakalan filminin galasına onur konuğu olarak katıldı. Gece boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve herkesle tek tek ilgilenen Şoray, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Etkinliğin en çok konuşulan anı, Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın sevgilisi Eren Kesimer ile karşılaşmasıydı. Gastronomi dünyasının başarılı şeflerinden olan Kesimer, Şoray ile selamlaşırken objektiflere takıldı. Ünlü çift, birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

Kesimer'in Sultan'ın yanındaki o mahcup tavırları ise gecenin favori detayı oldu. Şoray, kızının sevgilisi Kesimer'in müstakbel kayınvalidesi olarak anılıyor.

Bu arada Türkan Şoray, geçtiğimiz haftalarda kızı Yağmur Ünal'ın yeni yaşını sosyal medyada kutlamıştı. Paylaştığı çocukluk ve gençlik fotoğraflarının yanına "Yağmur'um, varlığın en büyük gururum, gülüşün mutluluğum. Büyüdün, bir yaş daha aldın ama sen benim hâlâ bebeğim, kurabiyem, kuzumsun" notunu düşerek duygusal anlar yaşatmıştı.

Eren Bey'in bu mahcubiyeti kalıcı olur mu yoksa zamanla geçer mi, hep beraber göreceğiz.