Eğlence

Şarkıcı Rafet El Roman ve kızı Şevval El Roman'ın ev ortamında çektikleri samimi video sosyal medyada gündem oldu. Videoda Rafet El Roman'ın Kızım benim kulaklıklarım nerede? sorusuna Şevval El Roman, Boşver baba ben hallederim diyerek esprili bir cevap verdi.

Şevval, kulaklık sorusunu cevapsız bırakmakla kalmayıp babasının sevilen şarkısı 'Direniyorum'u söyleyerek durumu müzikli bir şovla taçlandırdı. Kendi hesabından paylaştığı bu doğal anlar, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Baba-kızın arasındaki bu tatlı atışma ve Şevval'in şarkı performansı gerçekten çok sempatik olmuş.