Eğlence

Deniz Kızı Marmara filminin kadrosunda beklenmedik bir oyuncu değişikliği yaşandı. Daha önce Yaz'ın kız kardeşi Güz karakterini Ebrar Alya Demirbilek'in canlandıracağı yazılmıştı ancak filmin okuma provasında Güz rolüyle Nisa Sofia Aksongur karşımıza çıktı. Bu değişikliğin sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Otro Pictures imzalı, Kamuran Süner'in yazıp yöneteceği film ekibi çekimler öncesi ilk kez okuma provasında bir araya geldi. Filmin başrolünde, kimliğini gizlemek zorunda kalan deniz kızı Marmara karakterine hayat veren Leya Kırşan yer alıyor. Kadronun geri kalanında ise Emir Berke Zincidi (Ozan), Damla Nida Kurtaran (Yaz), Beren Gökyıldız (Ayça), Mine Tugay (Ahu), Emre Karayel (Süha) ve Murat Onur Öner (Fikret) gibi isimler var.

Hikâyenin merkezinde, Yaz ile Güz'ün ağabeyleri Ozan'ın mutluluğu için dilek kabuğunu kuma gömmeleri yer alıyor. Ardından sahilde yaralı bir deniz kızı bulup eve getiriyorlar ve kuyruğunu saklamak için türlü bahaneler uyduruyorlar. Tam bir kaos ve gizem havası hakim diyebiliriz.

Filmin çekimleri 20 Kasım'da Mersin'in Silifke ilçesinde başlıyor. Vizyon tarihi ise hâlâ bir sır.

Sizce bu kadar kısa süredeki oyuncu değişikliği hikâyeye nasıl yansır, yoksa sadece teknik bir detay mı?