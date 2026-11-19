Eğlence

Netflix'te altı yıl sonra dönen Bir Başkadır'ın yeni sezonundaki terapi sahneleri, Prof. Dr. Arif Verimli'den eleştiri aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki değerlendirmeleriyle tanınan psikiyatrist, X hesabından yaptığı paylaşımda dizideki seanslara dair "Böyle seanslar yaşanmıyor benim odalarda..." diyerek tepki gösterdi.

Kendisini 48 yıllık bir hekim, psikiyatrist ve sertifikalı psikoterapist olarak tanıtan Verimli, eleştirisini sadece ortamla sınırlı tutmadı. Teşhis sürecine dair oldukça detaycı bir yaklaşımı olan hocamız; bilimsel psikometrik testler, EEG, MR ve hatta idrar tahlili yapmadan teşhis koymadığını belirtti. Verimli'nin bu sözleri, dizide konuşma üzerinden ilerleyen seanslarla kendi çalışma biçimi arasındaki farkı ortaya koydu. Paylaşımda idrar tahlilinin teşhis listesinde yer alması da dikkat çekici bir ayrıntı oldu.

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği dört bölümlük ikinci sezonda, hikâye ilk sezon finalinden altı yıl sonrasını anlatıyor. Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem, psikiyatrist Peri'nin (Defne Kayalar) karşısına yeniden otururken; eşi Muazzez'i kaybedip uykusuzluk ve vicdan azabı çeken Başkomiser Muzaffer da Peri'nin yeni danışanları arasında yer alıyor. Muzaffer karakterini ise bizzat Berkun Oya canlandırıyor.

Sezonun neredeyse tamamının geçtiği terapi odasında uzun sessizlikler ve yüzleşmeler ön plana çıkıyor. İlk sezonda bazı uzmanlar seansları gerçekçi bulmuştu ama 48 yıllık tecrübe bu kez farklı konuştu.