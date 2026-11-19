Eğlence

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile aşklarının başladığı o ilk anı yeniden paylaştı. Çocuklar Duymasın dizisinden tanıdığımız oyuncu, 2006 yılında İlk Aşkım dizisinin setinde yaşadıkları tanışma hikayesini anlatırken oldukça iddialı konuştu. Altuğ, Yağmur Atacan'ın aniden soyunma odasına girip kendisini öptüğünü belirterek, "Benim soyunma odama dalıp dudaklarıma yapıştı. O an anladım ki Yağmur benim için doğru insan" dedi.

Oyuncu, o öpücüğün ardından yaşadığı hissi kelimelere dökmekte zorlandığını da vurguladı. Altuğ aslında bu anıyı daha önce de paylaşmış, o zamanlar durumu farklı sözlerle özetlemişti. Soyunma odasındaki bu beklenmedik karşılaşma, çiftin ilişkisinin temelini oluşturmuş.

İkilinin aşkı başladığında Pınar Altuğ şöhretinin zirvesindeyken, Yağmur Atacan henüz kariyerinin başındaydı. Aralarındaki dokuz yaş farkı ve Altuğ'un geçmiş ilişkileri o dönem magazin dünyasında çok konuşulsa da çift bu söylentileri hiç önemsemedi. 12 Nisan 2008'de Maslak Venue'de düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine giren çift, yaklaşık 18 yıldır evli.

27 Ocak 2009'da kızları Su'nun dünyaya gelmesiyle ailelerini kuran çift, yıllardır süren dikkat çekici ilişkileriyle gündemdeki yerlerini koruyor. İlk Aşkım dizisi sadece bir sezon sürdü ama Pınar Altuğ için hayatının en önemli dönüm noktalarından birine sahne oldu.

Şimdiye kadar duyduğumuz en hızlı tanışma hikayesi olabilir mi sizce?