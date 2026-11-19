Eğlence

Eşref Tek’in yapımcısı Burak Sağyaşar, Çağatay Ulusoy’un projeye ilk başta oldukça kaygılı yaklaştığını açıkladı. Sağyaşar, Ulusoy'un kafasında Eşref karakterini çoktan bitirdiğini ve izleyicinin “aynı şeyi izliyorum” hissine kapılmasından çekindiğini belirtti. Oyuncunun asıl endişesinin, güzel yapılmış bir işin üzerine benzer bir şey yapıp tekrara düşmek olduğu anlaşıldı.

Ancak hikâye detayları masaya yatırıldığında durum tamamen değişmiş. Sağyaşar, yeni kurguyu anlattıklarında Ulusoy'un çok heyecanlandığını söyledi. Buradaki kritik nokta şu: Eşref Tek, Eşref Rüya'nın bir devam dizisi değil, karakterin nasıl Eşref olduğunu anlatan bir öncül hikâye. Dizide suç dünyasına adım atan, hapisten çıktıktan sonra kendine yol çizen ve yavaş yavaş kendi dünyasını kuran genç bir adam izlenecek.

Hatırlayalım, Eşref Rüya Kanal D'de 47 bölüm ekranda kaldıktan sonra Haziran ayında ani bir finalle veda etmişti. O dönemde Çağatay Ulusoy'un devam etmek istemediği yönündeki iddialar uzun süre konuşulmuştu.

Eylül sonunda resmen duyurulan Eşref Tek projesini kendi hesabından paylaşan Ulusoy, Ekim ayındaki Prime Video yeni sezon tanıtım toplantısına gönderdiği video mesajla da heyecanını dile getirmişti. Oyuncu o mesajda, "Ben proje için heyecanlıyım. İyi bir iş çıkaracağımıza canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Karaktere geri dönme korkusunu yenip öncül bir hikâyeye evet demek akıllıca bir hamle, bakalım karşımıza nasıl bir Eşref çıkacak?