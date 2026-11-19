Eğlence

Model Alara Eriç, tam da Miss Universe 2026 yarışması için yola çıkacağı gün adaylığının iptal edildiğini öğrenerek büyük bir üzüntü yaşamıştı. Tacının elinden alınmasıyla sarsılan Eriç'e, sevgilisi futbolcu Salih Uçan'dan hızlı bir moral desteği geldi.

Çift, Paris'teki Disneyland'da eğlenceli vakit geçirerek enerji topladı. Miss Universe Türkiye Organizasyonu ise iddialar üzerine açıklama yaptı. Hazırlık sürecindeki aksaklıkları gerekçe gösteren organizasyon, kararın kendilerine ait olduğunu ve konunun kapandığını açıkladı.

Şaka maka ama tam yola çıkarken adaylığın iptal olması gerçekten çok sert bir hareket. Neyse ki Salih Uçan durumu hemen toparlamış, Disneyland tatiliyle durumu kurtarmış gibi görünüyor. Sizce organizasyonun 'aksaklık' bahanesi yeterli mi?